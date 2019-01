Concerten in muziekclub ‘t Ey deze week: Quinn Bachand’s Brishen (Djangofolllies) en Kit Hawes & Aaron Catlow JVS

15 januari 2019

14u58 0 Sint-Niklaas In het kader van Djangofolllies staat vrijdagavond Quinn Bachand’s Brishen op het podium van muziekclub ‘t Ey in Belsele. Zondag verwelkomt ‘t Ey dan weer Kit Hawes & Aaron Catlow.

Met 33 optredens in 27 zalen viert Djangofolllies in januari al voor de 25ste keer de verjaardag van de jazzlegende Django Reinhardt. Ook muziekclub ‘t Ey in Belsele hoort daarbij. Het ontvangt vrijdagavond om 21 uur Quinn Bachand’s Brishen, met gitarist Quinn Bachand, Reuben Wier (ritmegitaar), Eric Vanderbilt-Mathews (saxofoon), Gwen Cresens (accordeon) en Ben Faes (contrabas). “Brishen kneedt de magie van Django Reinhardt en anderen tot een onvergetelijke muzikale ervaring”, klinkt het. Tickets kosten 10 euro voor leden van ‘t Ey en 13 euro voor niet-leden.

​Nog deze week spelen zondag om 16 uur Kit Hawes & Aaron Catlow in ‘t Ey. Dit veelzijdig tweetal uit Bristol heeft met een hele resem artiesten uit uiteenlopende genres meegewerkt, zoals Afro Celt Sound System en Roni Size, met als rode draad hun passie voor folk. Gitarist Kit Hawes (genomineerd als Instrumentalist Of The Year bij de UK Americana Awards 2018) en violist Aaron Catlow putten uit hun uitgebreide invloeden om unieke arrangementen rond traditionele liederen en deunen te weven en schrijven ook eigen nummers. Hun optredens zijn steevast een muzikale reis door Europa en ver daarbuiten. Tickets voor dit concert kosten 9 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden.

Info en tickets: www.tey.be.