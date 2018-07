Compostbak vat vuur 23 juli 2018

In de Cleman Heirmanstraat in Sint-Niklaas heeft het zondagochtend gebrand in een compostbak. Dat gebeurde omstreeks 3.20 uur. Naast de houten compostbak vatte ook een deel van een tuinhek vuur. De agenten die als eersten ter plaatse waren, gingen het vuur te lijf met een tuinslang. De brandweer bluste vervolgens nog na. Het ging om zelfontbranding. (PKM)