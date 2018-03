Complimentenman komt langs bij studenten 09 maart 2018

02u56 0

Dat ook studenten wel eens een complimentje kunnen gebruiken, dachten ze bij Stuvoplus, de dienst studentenvoorzieningen van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas. En dus nodigden ze de complimentenman uit, om alle studenten op de Complimentendag een extra warm woordje te bezorgen. Het was overigens een heuse gezondheidsweek in Odisee, waarbij de studenten ook een gezond ontbijt en kookworkshops kregen voorgeschoteld.





(JVS)