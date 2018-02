Colruyt geëvacueerd door wc-verstuiver 16 februari 2018

Een geurtje maskeren kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat mochten ze gisterenmiddag ondervinden in de Colruyt, in de Nijverheidsstraat in Sint-Niklaas. Rond 16 uur trad plots het brandalarm in werking. Er werd meteen beslist om de hele winkel te ontruimen. Zowel klanten als personeel moesten naar buiten en verzamelden op de parking. Brandweer, politie en ziekenwagen kwamen ter plaatse, maar van brand bleek geen sprake. De oorzaak bleek, na wat zoekwerk, een doodgewone wc-verstuiver te zijn. In de personeelslokalen had iemand de verstuiver iets te lang ingedrukt gehouden. Door de nevel was het alarm afgegaan. Bij Colruyt konden ze er gelukkig nog mee lachen. "Het was een goede oefening", klonk het. (PKM)