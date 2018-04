Collega's geven brandweerkoppel trouwdoop 25 april 2018

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de brandweer van Sint-Niklaas hebben twee brandweerlieden elkaar het jawoord gegeven.





Peter Weyn en Katrijn Bogaerts zijn beiden al jaren actief als vrijwillig brandweerman en brandweervrouw bij de post van Sint-Niklaas. De vonk sloeg letterlijk en figuurlijk over in de kazerne. Het was burgemeester Lieven Dehandschutter die in het bijzijn van familie en vrienden het huwelijk voltrok in de trouwzaal van het stadhuis van Sint-Niklaas. De collega's van het kersverse paar waren uiteraard ook op afspraak en trakteerden het koppel achteraf op een leuke, gepaste 'trouwdoop'. (PKM)