CoderDojo Belgium leert kinderen programmeren in bib JVS

23 januari 2019

19u55 0 Sint-Niklaas CoderDojo Belgium organiseert komende zaterdag 26 januari een gratis workshop programmeren voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar. Die vindt plaats in de bibliotheek op het Hendrik Heymanplein.

CoderDojo Belgium organiseert gratis workshops en doe-het-zelf lessen voor jongens en meisjes van 7 tot 18 jaar. Komende zaterdag is er een workshop programmeren voor kinderen, van 10 tot 12.30 uur. Deelname is gratis.

De workshops van CoderDojo richten zich naar kinderen die gek zijn op computers, games en zelf programmeren. Ze leren er alles over websites, games, apps en software en gaan er onmiddellijk mee aan de slag. Een ‘dojo’ wordt volledig door vrijwilligers voorbereid en gegeven. Ze leggen uit, doen voor, leren aan en stimuleren fantasie en creativiteit. Ouders zijn welkom, als ze dat willen. Kinderen tot 12 jaar moeten wel vergezeld zijn van een volwassene.