Clubs hunkeren naar nieuwe stek NIEUWE BMX- EN BASEBALLVELDEN KLAAR TEGEN VOORJAAR 2019 JORIS VERGAUWEN

09 maart 2018

02u59 0 Sint-Niklaas Tegen het voorjaar van 2019 zal sportcentrum Puyenbeke uitgebreid zijn met een baseballveld en BMX-terrein. The BMX Stars en WBA Foxes kunnen zo hun werking fors uitbouwen. Ook de scouts Sint-Vincentius krijgt er een speelzone bij.

Tussen de Modernadreef en Pijkedreef, aan het sportcentrum Puyenbeke, zal de stad nog dit najaar beginnen met de aanleg van een baseballveld en BMX-terrein. In april of mei 2019 kan de BMX-piste en het nieuwe speelterrein voor de scouts Sint-Vincentius dan openen, in juni 2019 volgt de ingebruikname van het baseballveld. De omwonenden kregen deze week meer info over de plannen, waarbij op één uitzondering na geen vragen meer werden voorgelegd over de mogelijke overlast van hangjongeren. Duidelijk is dat dit de werking van The BMX Stars en de Wase Baseball Academy The Foxes ingrijpend zal veranderen. Vele jonge BMX'ers moeten nu naar Gent om te trainen. "We hebben vooral leden in de leeftijdscategorie 5 tot 13 jaar. Het is voor ouders niet evident om telkens naar Gent te rijden voor BMX-trainingen, waar de uren ook beperkt zijn. Daarom hebben we ook nu maar 45 leden. Deze nieuwe BMX-piste in eigen stad geeft ons veel meer mogelijkheden", zegt Kris Van de Voorde van The BMX Stars.





Zoektocht

Ook voor de WBA Foxes, dat vijf jaar geleden werd opgericht uit een samenwerking tussen WBA uit Temse en Foxes uit Sint-Niklaas, komt hiermee een eind aan een zoektocht naar een eigen stek. "Ondanks het feit dat we enkel een jeugdveld ter beschikking hebben in Temse, zijn we wel uitgegroeid tot de Belgische baseballclub met de grootste jeugdwerking. Momenteel hebben we 120 jongeren in onze rangen, samen met dertig volwassenen. Het is mooi dat de stad gelooft in ons project en ons de kans biedt om hier verder te groeien", klinkt het bij Matthias Bruggeman van WBA Foxes.





De baseballclub en BMX-club krijgen respectievelijk een investeringssubsidie van 284.817 euro en 68.800 euro om hun terreinen aan te leggen. De stad trekt zelf 344.889 euro uit voor de nodige omgevingswerken. "We gaan een zachte doorsteek creëren tussen de Modernadreef en Pijkedreef, die ook deel zal uitmaken van het toekomstig fietspad langs de Molenbeek richting Marktstraat. Via dat wandelpad in de Modernadreef komt de toegang naar deze nieuwe sportzone", aldus sportschepen Peter Buysrogge (N-VA). De hele sportzone zal ook met een afsluiting gescheiden worden van de omliggende privépercelen. Een clublokaal moeten beide clubs zelf realiseren. Voor de scouts Sint-Vincentius, die vlak naast de uitbreidingszone zitten, is er ook goed nieuws. De jongeren krijgen er een speelterrein bij.