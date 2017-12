Club Exo brengt feestvierders gratis naar huis POPULAIRE DISCOTHEEK PAKT UIT MET OPMERKELIJK INITIATIEF TIJDENS BOB-CAMPAGNE JORIS VERGAUWEN

02u56 373 Foto Joris Vergauwen Steve Boodts en Dries Van Kerckhove van Club Exo. "We denken aan de veiligheid van onze klanten.". Sint-Niklaas Wie de kerstdagen zonder een rijverbod wil doorbrengen, kan zaterdagnacht midden in de BOB-campagne toch zorgeloos feesten in Club Exo in Sint-Niklaas. De hippe dancing zet voor het eerst chauffeurs én auto's in om feestvierders gratis naar huis te brengen.

Amper drie jaar bestaat 'Club Exo', maar al een tijdje is de discotheek uitgegroeid tot één van de populairste in ons land. Elke zaterdagnacht is het er BV's spotten. Ook heel wat Rode Duivels en andere bekende voetballers vinden de weg naar de club.





Niet toevallig vierden spelers en trainers van Club Brugge in mei 2016 net dáár nog uitbundig hun landstitel. Club Exo wil nu aan de vooravond van de kerstdagen iets terugdoen voor zijn feestpubliek.





Gratis autorit naar huis

Midden in de BOB-campagne hoeven feestvierders vannacht géén glaasje minder te drinken. De club biedt iedereen immers gratis een autorit mét chauffeur aan, zowel naar de club als in de vroege uurtjes huiswaarts.





Daarvoor schakelt Club Exo de firma 'Get Driven' in, een organisatie die over heel Vlaanderen privé-chauffeurs inzet voor klanten. Bij Club Exo krijgen de chauffeurs vier auto's van een sponsor ter beschikking om feestvierders naar huis te brengen. "Er zijn heel veel controles in deze eindejaarsperiode. We willen er voor ons publiek niettemin een geweldige feestnacht van maken, zonder dat iemand zich zorgen moet maken", vertelt Club Exo-uitbater Steve Boodts.





Veiligheid klanten

Het is de eerste keer dat Club Exo met een 'mobiliteitsaanbod' voor zijn publiek uitpakt. En nog niet veel andere discotheken zullen eerder al met een soortgelijk initiatief naar buiten gekomen zijn. "Het gaat niet alleen om de veiligheid van onze klanten, maar ook om de veiligheid in de buurt en op de weg tout court. Daar kunnen we als club ook een rol in opnemen. We hebben sowieso al een strenge aanpak ín de club zelf. En we grijpen in als het nodig is, bijvoorbeeld door mensen aan te spreken die iets té uitbundig alcohol consumeren. Daar zien we op toe. We willen dat iedereen zijn verstand blijft gebruiken. Ook op de parking is er toezicht. Zo bellen we een taxi als we merken dat iemand beter niet meer achter het stuur kruipt. Niet op het moment zelf, maar achteraf bedanken die klanten ons daarvoor."





'Exo Christmas Cab'

Onder het motto 'Exo Christmas Cab' worden feestvierders vannacht gratis naar huis gebracht.





"De hele nacht staan er vier auto's met chauffeur ter beschikking op de parking. Wie binnen een straal van tien kilometer woont, wordt kosteloos naar huis gebracht en kan zijn auto hier op de parking achterlaten. Wie graag al thuis wordt opgehaald, kan ook contact opnemen. Het is een extra service, geen verplichting natuurlijk. We zijn benieuwd wat het geeft."