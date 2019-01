Cis Beliën Trio speelt in Masereelhuis JVS

15 januari 2019

11u21 0 Sint-Niklaas Komende vrijdag 18 januari is er een muziekavond in het Masereelhuis met het fijne Cis Beliën Trio.

Vrijdag serveert het Masereelhuis in de Truweelstraat in Sint-Niklaas jazz. Het Cis Beliën Trio staat er dan op de planken. De jazzband bestaat uit Cis Beliën (saxofoon), Jesse Baart (bas) en Andreas Smet (gitaar). Hun missie is jazz lekker jazzy doen klinken, op een toegankelijke manier.

In het Masereelhuis vinden regelmatig muziekavonden plaats. De toegang is gratis. Het concert van het Cis Beliën Trio start vrijdag rond 21 uur.