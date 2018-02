Circustrucjes leren in Waasland Shopping Center 10 februari 2018

Tijdens de krokusvakantie strijkt de Sint-Niklase circusschool neer in het Waasland Shopping Center. Vanaf zaterdag 10 tot en met 17 februari wordt het centraal plein omgetoverd tot circusarena waar kinderen terecht kunnen om allerlei circustrucjes te leren van de begeleiders van Circuspunt: van jongleren, een diabolo door de lucht laten klieven tot fietsen op een eenwieler. Iedereen krijgt op het einde van de dag ook een circusdiploma. De circusarena in het Waasland Shopping Center is elke dag open van 14 tot 18 uur. (JVS)