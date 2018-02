Circus Barones zet tenten op aan De Ster 07 februari 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Circus Barones strijkt volgende week opnieuw neer in Sint-Niklaas. Van dinsdag 13 tot zondag 18 februari staat de tent op provinciaal domein De Ster.

Het is de derde keer dat dit circus een plaats krijgt op het recreatiedomein, op het terrein naast de Heidebaan (N70), dat toegankelijk is via de parking van De Ster aan de Vossekotstraat. "Deze keer brengen we het spektakel 'Een reis rond de wereld', met internationale artiesten, een mooie portie illusie en magie, een flitsende lasershow en onze bijzondere Siberische steppenkamelen, Zuid-Amerikaanse lama's en Friese paarden. We brengen spectaculaire acts, zowel in de piste als hoog in de nok van het circus. Kortom, een spektakel voor jong en oud", klinkt het. Circusvoorstellingen zijn er van dinsdag tot zondag om 15 uur, op zaterdag ook om 18 uur en op zondag ook om 11 uur.





Gratis tickets

Circus Barones geeft 25 duotickets aan lezers van Het Laatste Nieuws voor de voorstelling van donderdag 15 februari om 15 uur. Lezers sturen een e-mail met vermelding van naam, adres en de naam van onze krant naar circusbarones.secretariaat4@gmail.com en krijgen een mail terug als bevestiging. (JVS)