Circus Barones zet tenten op aan De Ster JVS

27 februari 2019

18u39 0 Sint-Niklaas Circus Barones strijkt vanaf dit weekend opnieuw neer in Sint-Niklaas. Van zaterdag 2 tot zondag 10 maart staat de circustent op provinciaal domein De Ster.

Het is de vier keer dat Circus Barones een plaats inneemt op het recreatiedomein, op het terrein naast de Heidebaan (N70), dat toegankelijk is via de parking van De Ster aan de Vossekotstraat. “Deze keer brengen we het spektakel ‘Surprise’, geïnspireerd door de sprookjes van Disney. We willen de toeschouwers verrassen en verbazen. Dit jaar brengen we onder meer een unieke act, voor de eerste keer in België, met vier jonge Hongaarse dames die hoog in de nok van het circus op een draaiende carrousel een adembenemend spektakel uitvoeren”, klinkt het. “Als circus willen we voortdurend vernieuwen. Ook dit jaar zullen we de toeschouwers verrassen met een nieuwe piste en bijzondere lichttechnieken, die voor een feeërieke sfeer zorgen.”

Van zaterdag 2 tot en met zondag 10 maart zijn er voorstellingen: op weekdagen om 15 uur, op zaterdagen om 15 en 18 uur en op zondagen om 11 en 15 uur.