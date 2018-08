Ciné Leopold zet laatste keer groot scherm buiten 10 augustus 2018

02u44 0 Sint-Niklaas Op het Leopoldplein in Sint-Niklaas zet het buurtwerk Elisabethwijk voor het vijfde en laatste jaar het grote scherm buiten voor het openlucht filmfestival Ciné Leopold.

Vorige zaterdag startte het initiatief met de vertoning van de film 'Pauline en Paulette'. Ook de komende twee zaterdagen kunnen filmliefhebbers terecht op het gezellige Prins Leopoldplein. Voor nu zaterdag 11 augustus kon iedereen kiezen tussen drie films. Het is uiteindelijk 'Dunkirk' geworden, die het verhaal vertelt van de evacuatie van geallieerde troepen uit Duinkerke in 1940 en genomineerd werd voor acht Oscars.





Ciné Leopold wil ook genres die minder vaak vertoond worden een kans geven. Daarom staat op zaterdag 18 augustus een mooie selectie Belgische kort- en animatiefilms in de kijker.





"Ciné Leopold heeft ook de bedoeling mensen samen te brengen. Daarom hebben we ook onze 'Ciné Bar', waar we onder meer onze exclusieve tripel 'Ciné Leopold' schenken.





De bar opent om 20 uur, anderhalf uur voor het begin van de film, en blijft open tot een half uur na de filmvertoning." Vanaf 16 uur is het Prins Leopoldplein verkeersvrij. De toegang is gratis. Info: www.cineleopold.be. (JVS)