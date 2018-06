Christel Geerts strijdt tegen borstkanker 05 juni 2018

Hard verdict voor Christel Geerts, schepen voor sp.a in Sint-Niklaas. Bij haar werd recent borstkanker vastgesteld. De 56-jarige schepen en voormalig burgemeester wordt vandaag al geopereerd. Dat maakte ze gisteren via sociale media bekend. "We wensen elkaar vaak een goede gezondheid toe. Ook al klinkt het vaak als een cliché, het blijft het belangrijkste in ons leven. Helaas besliste het lot anders over mijn gezondheid. Hoewel dit volledig privé is, wilde ik jullie kort inlichten omdat jullie mij de komende weken wat minder door de stad zullen zien fietsen, wat minder in het stadhuis zullen zien en vooral wat minder op de activiteiten in onze stad zullen zien. Zodra het kan, zal ik graag terug aan de slag gaan om verder te werken voor de stad en voor jullie", liet Geerts gisteren weten. Christel Geerts is ook lijsttrekker voor sp.a in Sint-Niklaas bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Uiteraard komt haar herstel nu op de eerste plaats. "De behandeling en de revalidatie zijn nu het belangrijkste. Ik heb alle vertrouwen in ons ziekenhuis en de dokters, en haal moed uit de sterke vrouwen die me al zijn voorgegaan." We wensen Christel Geerts veel sterkte, moed en een spoedig herstel toe. (JVS)