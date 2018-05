Chocolatier haalt zilver met praline Ru Bee 01 juni 2018

Ambachtelijk Chocolatier Wim Vyverman uit Sint-Niklaas behaalde met zijn 'Ru Bee'-praline de zilveren medaille op zevende Chocolate Awards. Vorig jaar haalde hij met zijn 'Monkey Bar' er nog de eerste prijs voor 'Beste Belgische chocoladereep', nu is het weer prijs, maar dan in de categorie 'Beste Belgische praline'. De chocolatier maakte een praline met de nieuwe roze Ruby-chocolade, die verder verrijkt werd met honing, limoen en een krokantje van pecannoten en sesam. De praline kreeg de vorm van een bij, als naam kwam 'Ru Bee' uit de bus. In totaal nam een 50-tal chocolatiers deel aan de wedstrijd, waarvan de meerderheid met pralines. De 'Ru Bee' is voortaan ook te proeven in de winkel van de chocolatier, Chocolade-Atelier Vyverman in de Begijnenstraat 41.





(JVS)