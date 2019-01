Chirojongens Belsele houden 5de quiz JVS

23 januari 2019

17u53 0 Sint-Niklaas De Chirojongens Staderas Belsele organiseren op zaterdag 9 maart hun jaarlijkse quiz.

De jongenschiro van Belsele organiseert ook dit jaar weer een quizavond. Ze gaan opnieuw op zoek naar de slimste quizploeg van Belsele en omstreken. Dat gebeurt op zaterdagavond 9 maart in de polyvalente zaal van sporthal De Klavers in Belsele. De deuren gaan open om 19.30 uur, de quiz start om 20 uur.

Een quizploeg bestaat uit maximaal 6 personen. Deelnemen kost 4 euro per persoon. Info en inschrijven: http://chirobelsele.be/quiz.