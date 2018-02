Chef 't Korennaer zet zich in voor NorthSeaChefs 24 februari 2018

02u51 0 Sint-Niklaas Chef Edwin Van Goethem is voortaan één van de 'NorthSeaChefs', de organisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van onbekende en onbeminde Noordzeevis. Bij dat fijne gezelschap hoort ook onder meer Sergio Herman.

NorthSeaChefs zet zich sinds 2011 onder impuls van Rudi Van Beylen van Hof Ten Damme in Kallo en Filip Claeys van De Jonkman in Brugge actief in om de problematiek van de onbekende Noordzeevis en bijvangst in de aandacht te brengen. De organisatie heeft deze week een twintigtal nieuwe leden geëngageerd om het onderzoeksteam van de NorthSeaChefs te vormen, waaronder chef Edwin Van Goethem van restaurant 't Korennaer in Nieuwkerken. De chefs krijgen zes keer per jaar een 'blue box' met zowat tien kilo aan onbekende vissoorten plus wetenschappelijke informatie waarmee ze in de keuken aan de slag kunnen.





Hun culinaire resultaten worden verzameld en voor het publiek bekend gemaakt via de website www.northseachefs.be. Doel is om minder bekende vissoorten uit de Noordzee te promoten. Die worden óók gevangen, maar door een gebrek aan vraag en kennis bij de consument weer overboord gegooid. "We willen een duurzaam gebruik van onbekende en dus onbeminde Noordzeevis verbeteren. Er zit véél meer dan alleen kabeljauw, tong of tarbot in de Noordzee. Maar wie niet weet dat pakweg schelvis, koolvis of steenbolk een perfect alternatief is voor de overbeviste en dure kabeljauw zal dat ook niet vragen in de winkel. Vorig jaar hebben we rode poon in de kijker gezet, dit jaar is dat zeeduivel. Het is dus heel belangrijk, ook voor de volgende generaties, om die campagne te blijven voeren. En vanaf dit jaar zijn er dubbel zoveel leden betrokken", aldus Jens Van de Ven van NorthSeaChefs.





Voor chef Edwin Van Goethem is het een evidentie om mee die strijd te voeren. "Als ik kan meehelpen om die mentaliteitsverandering in gang te zetten, doe ik dat met veel overtuiging. We moeten vooral leren eten wat de vissers vangen en niet willen eten wat de vissers in onze Noordzee níet vangen. Tonijn is daarom voor mij uit den boze. Ik werk ook nooit met kweekvis. Maar dat is helemaal geen beperking of een gemis. Er zijn superveel perfecte alternatieven die de Belgische vissers uit de Noordzee halen." (JVS)