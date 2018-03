Chef-kok nagelt groep afwezige gasten aan de schandpaal kg

02 maart 2018

14u56

Bron: Facebook 0 Sint-Niklaas Enkele foto's van een lege, gedekte tafel lokt veel reacties uit op Facebook. In de post doet chef-kok Dominik Brouwers zijn beklag over een man die had gereserveerd voor tien personen, maar nooit kwam opdagen. “Broodroof,” aldus Brouwers. “Ik loop zo minstens duizend euro mis.”

Op zaterdagavond verwachtte Brouwers een groep van tien personen: een grote tafel voor het restaurant in Sint-Niklaas. De tafel bleef evenwel de hele avond leeg omdat het gezelschap nooit gearriveerd is, vertelt Brouwers aan HLN. “Ik vond het nodig om dit te delen. Als je voor zo’n grote groep reserveert, en je laat niets weten wanneer je niet komt opdagen, dan is dat een gebrek aan elementaire beleefdheid.” Brouwers deelde het incident daarop op Facebook, waar hij naar eigen zeggen meer reacties verzamelde dan verwacht.

1.000 euro verlies

De gemiste reservering zorgde ervoor dat de kok een deel van zijn inkomsten misliep. “Mijn restaurant heeft een maximale bezetting van dertig personen: wanneer een groep van tien personen wegblijft, betekent dat dat één derde van het restaurant leeg is. Als ze volgende maand 1.000 euro van jouw loon inhouden, dan ben je toch ook kwaad?”

Geen antwoord

Sindsdien probeert Brouwers de man te bereiken, zonder succes. “Ik heb dagelijks gebeld, met verschillende nummers, en heb meerdere boodschappen achtergelaten op het antwoordapparaat. Tot nu toe heeft er niet één keer iemand opgenomen of gereageerd. Dat doet me vermoeden dat de beller een vals nummer heeft doorgegeven.”

Brouwers acht de kans klein dat er een geldige reden is voor de afwezigheid. “We zijn nu bijna een week verder, en nog steeds is er geen enkele reactie gekomen. Hij heeft ook op voorhand niets laten weten, terwijl dat toch echt het minste is dat je kan doen.”

"Voorschot vragen niet haalbaar"

Maatregelen nemen om zulke situaties in de toekomst te vermijden, ligt moeilijk. Een mogelijkheid is om een voorschot te vragen bij de reservering, maar die optie ziet Brouwers niet zitten. “Het vragen van een voorschot kan in sterrenrestaurants, maar voor een normaal restaurant is zoiets niet haalbaar.” Het restaurant gaat wel bekijken of er andere mogelijkheden zijn om lege tafels te voorkomen.