Chauffeurs betrapt op zwartwerk en fraude Kristof Pieters

19 november 2018

18u28 2 Sint-Niklaas De politie Sint-Niklaas heeft vrijdag een grote controleactie gehouden in samenwerking met de sociale inspectiediensten.

Tijdens de actie van 9 tot 12 uur werden 37 voertuigen, 24 werknemers en 18 zelfstandigen gecontroleerd. De sociale inspectiediensten stelden verschillende inbreuken vast op onder meer zwartwerk en fraude met vervangingsinkomsten zoals werkloosheidsuitkeringen en invaliditeitsuitkeringen. Daarnaast stelde de politie drie inbreuken vast met de tachograaf op vlak van onder andere ijking en onvoldoende dagelijkse rust. Op één voertuig was onterecht een proefrittenplaat bevestigd. Eén vrachtauto was 40 centimeter te hoog geladen. De bestuurder kreeg een boete van 400 euro. Tot slot reed één bestuurder rond zonder rijbewijs. Het voertuig werd in beslag genomen. Om te eindigen met een positieve noot: alle bestuurders legden een negatieve ademtest af.