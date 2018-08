Chalet in bos gaat in vlammen op 07 augustus 2018

Een kleine chalet in een bos aan de Hellestraat in Sinaai is maandagmiddag volledig uitgebrand. Twee personen, waaronder een brandweerman, moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De brand brak rond 14.45 uur uit. Bouwvakkers die in de buurt aan het werk waren, zagen een rookpluim opstijgen en verwittigden de brandweer. De rookontwikkeling werd snel groter en er deden zich ook enkele kleine ontploffingen voor, waarschijnlijk veroorzaakt door gasflessen. Bij aankomst van de brandweerposten van Sint-Niklaas en Lokeren brandde de chalet als een toorts. De vlammen waren metershoog en bedreigden ook het omringende bos. De brandweer kon voorkomen dat het vuur het hele bos in de as legde. De hitteontwikkeling, gecombineerd met het warme weer, werd een brandweerman teveel. Hij werd onwel en werd naar het ziekenhuis gebracht, net als de eigenaar van de chalet. (JVS)