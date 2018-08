Cedric Sorgeloos wil sterker terugkomen 23 augustus 2018

Atletiek

En of het stak! Cedirc Sorgeloos moest wegens een blessure aan de elleboog met lede ogen toezien hoe zijn concurrenten deze zomer al schitterden op de verschillende kampioenschappen. Maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel, want de speerwerper van ACW is volop aan het revalideren.





"Ik nam in het voorjaar nog deel aan enkele wedstrijden, maar bij één van die meetings blesseerde ik me ernstig aan de elleboog. Twee barsten en een gescheurd ligament waardoor ik zelfs moest geopereerd worden. Weg alle mooie wedstrijden én recordambities. Intussen verloopt de revalidatie beter dan verwacht. De specialist heeft er alle vertrouwen in en hij heeft het nog niet zo vaak zo snel zien genezen. De bedoeling is dan ook om volgende zomer sterker terug te komen", vertelt de junior uit Sint-Niklaas.





Sorgeloos is pas eerstejaarsjunior en heeft dus ook volgend jaar nog kansen om aan grote juniorestoernooien, in casu het EK, deel te nemen. Vorig jaar zette hij met 75m41 al het Belgische scholierenrecord speerwerpen op zijn naam. (XRE)