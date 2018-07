CD&V met vertrouwen naar kiezer 02 juli 2018

02u30 1 Sint-Niklaas Op twee namen na is de lijst van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Achter lijsttrekker Johan Uytdenhouwen krijgen met Lore Baeten (23), dochter van Lieve Van Daele, en Kristof Van Gansen (30) twee jongeren voluit hun kans in de top 3.

Lijstduwer is Jos De Meyer, met net daarboven Lieve Van Daele die wél nog opkomt maar niet meer zal zetelen. Op de lijst staan dertien kandidaten onder de 35 jaar, 24 nieuwkomers en zes Sint-Niklazenaren van een andere origine, waaronder voormalig SOS 2012-leden Ali Salhi en Mohammed Doudouh.





CD&V heeft er vertrouwen in dat het na een oppositiekuur van zes jaar straks weer mee kan besturen. Na het uiteenvallen van het kartel sp.a-Groen is die kans alleen maar groter geworden. "We profileren ons met deze lijst echt als CD&V 2.0. We gaan uit van onze eigen sterkte, met onze eigen visie, in plaats van anderen aan te vallen. In augustus komen we met ons partijprogramma naar buiten." (JVS)