Cd-release van Slow Pilot in De Casino 19 april 2018

Vanavond stelt Slow Pilot hun debuutalbum 'Gentle Intruder' voor in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. Dat is de band van zanger en gitarist Pieter Peirsman uit Beveren, die in 2011 al solo onder de naam Slow Pilot deelnam aan het Wase muziekconcours Lawijtstrijd. Bij De Casino staat die passage in het geheugen gegrift en zeven jaar later stelt de concertorganisator dan ook graag het podium ter beschikking voor de cd-release van Slow Pilot. Pieter Peirsman vormde een band, onder meer met Maarten Van Mieghem uit Melsele op de bas, en ze gingen al mee op tournee met K's Choice en Jef Neve. Peirsman werd in 2016 overigens ook als mannelijke vocalist en gitarist ingelijfd bij Hooverphonic. Producer van 'Gentle Intruder' is Jasper Maekelberg (Faces On Tv en Warhaus). Op het podium vanavond staat een strijkerskwartet de band bij. In het voorprogramma staat David Poltrock (Hooverphonic, Triggerfinger, De Mens en Arid). Info: www.decasino.be. (JVS)