Casinostraat besmeurd door sluikstort van frituurolie 28 juni 2018

De brandweer van Sint-Niklaas moest uitrukken voor het opkuisen van een oliespoor in de Casinostraat. Een passant had opgemerkt dat een vettige smurrie helemaal opengereden op de weg lag. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het niet te gaan om een voertuig die brandstof had gelekt, maar om een sluikstort. Iemand had namelijk een pot met oude frituurolie in de goot naast de rijbaan gezet. Een wagen was tegen of over de pot gereden, waardoor de inhoud op de rijbaan terechtkwam. De smurrie werd opgekuist door de brandweer. De 'dader' van het sluikstort is niet gekend, maar riskeert op te draaien voor de kosten voor de opkuis en mag zich aan een boete verwachten als hij geïdentificeerd wordt. (PKM