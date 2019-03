Cannabisplantage met 500-tal plantjes in rijwoning Kristof Pieters

01 maart 2019

17u53 0 Sint-Niklaas In een kleine rijwoning in de Nieuwstraat in Sint-Niklaas is donderdag een cannabisplantage met een 500-tal oogstrijpe planten aangetroffen. De bewoner werd opgepakt en door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden.

Speurders vielen donderdagochtend binnen in de woning en troffen er een professionele cannabisplantage aan tijdens de huiszoeking. “Er zijn een vijfhonderdtal cannabisplanten gevonden”, bevestigt commissaris Hedwig Smet van de politie van Sint-Niklaas. “De plantage bleek klaar te zijn om geoogst te worden. Uit de eerste vaststellingen bleek dat het om een installatie ging die met kennis van zaken was opgezet.”

De bewoner, de 55-jarige A.J., was thuis en werd opgepakt en nog dezelfde dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om hem aan te houden. De man is geen onbekende voor de politie en het gerecht. Hij zal zich volgende week dinsdag opnieuw moeten verantwoorden voor de raadkamer in Dendermonde.

Het is nog onduidelijk of de bewoner op eigen houtje handelde of deel uitmaakt van een groter netwerk. Hij zou wel al sinds oktober vorig jaar zijn handeltje drijven. De politie had signalen opgevangen dat er iets verdacht gaande was in de woning.