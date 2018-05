Campus ontruimd na kortsluiting schoolbel 1.000 LEERLINGEN GEËVACUEERD OP TIEN MINUTEN TIJD KRISTOF PIETERS

26 mei 2018

02u59 0 Sint-Niklaas Groot alarm gisterenochtend op de campus van het Technisch Insituut Sint-Carolus. Net nadat het eerste lesuur begonnen was, werd een sterke brandgeur opgemerkt in één van de gangen. In totaal werden een duizendtal leerlingen geëvacueerd. Oorzaak bleek een kortsluiting aan een transformator van de schoolbel.

De directie van Sint-Carolus wou geen enkele risico nemen toen gisterenochtend om 8.36 uur plots het brandalarm afging. In één van de gangen werd een sterke brandgeur waargenomen en was er ook een lichte rookontwikkeling. Meteen werd beslist om de hele campus te ontruimen. "Het ging om 700 leerlingen van de middelbare afdeling en nog eens 300 van de lagere school", zegt directrice Anne Obreno. "Zoals ons evacuatieplan voorschrijft, werden ze naar het nabijgelegen stadspark overgebracht. Enkel voor de kleuters is er een alternatieve opvang in de Lodewijk De Meesterstraat. De evacuatie is bijzonder vlot verlopen. Op amper tien minuten tijd was de hele campus ontruimd."





Intussen was ook de brandweer aangekomen. "Het heeft wel een tijdje geduurd voor we de oorzaak vonden", vervolgt de directrice. "We konden de brandgeur vrij goed lokaliseren, maar moesten een aantal plafondtegels weghalen om de oorzaak te vinden. Dat bleek een transformator van de schoolbel te zijn. Die had een kortsluiting gegeven waardoor er een kleine rookontwikkeling ontstond. Na een klein uurtje konden alle leerlingen terugkeren naar de klas en zijn de lessen begonnen." De schade was minimaal. Enkel de schoolbel deed het gisteren niet meer. "Maar de leerlingen hebben de tijd goed in de gaten gehouden om de leerkracht attent te maken voor de speeltijd, middagpauze en vooral het einde van de lessen", lacht Obreno.





Op 19 februari van dit jaar werd een andere campus van de school Sint-Carolus in de vlakbij gelegen Lodewijk De Meesterstraat ook al eens volledig geëvacueerd toen er een gas werd gedetecteerd in een chemielokaal. "Het is toeval dat we nu twee keer op korte tijd een evacuatie hebben gehad, maar eigenlijk is het een perfecte test van de vele oefeningen die we elk jaar houden. De leerlingen kennen de procedures heel goed. Dat maakt dat we een hele school op vijf tot maximum tien minuten tijd volledig kunnen ontruimen."