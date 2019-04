Campagne ‘Stampvoets’ wil meer inwoners aan het wandelen krijgen JVS

04 april 2019

10u04 0 Sint-Niklaas De komende weken wordt in Sint-Niklaas de campagne ‘Stampvoets’ gevoerd. Daarmee wil de stad meer senioren aan het wandelen krijgen.

De campagne komt er naar aanleiding van de ‘Week van de Valpreventie’. “Stampvoets verwijst naar het stapvoets voortbewegen, maar ook naar het ‘stampen’ van een rolstoel of kinderwagen”, schetsen welzijnsschepen Sofie Heyrman (Groen) en adviseur seniorenbeleid Sara Janssens. “Het grote doel van deze campagne is om mensen te motiveren om meer te wandelen, zeker senioren. Dat is gezond en fijn en je ontmoet er andere mensen mee.”

Er is een brochure uit die een reeks wandelactiviteiten bundelt de komende weken, tussen 15 april en 5 mei. Er komen ook twee ‘knelpuntwandelingen’, in de Elisabethwijk en het stadscentrum, om te weten te komen wat daar beter kan voor wandelaars.

AZ Nikolaas springt ook op de kar van ‘Stampvoets’. Het wil de toegankelijkheid verbeteren, waarvoor seniorenvereniging S-Plus de nodige aanbevelingen aanlevert. De senioren leggen in het ziekenhuis routes af naar de verschillende afdelingen, met een meetwiel en chronometer. “We gaan die info gebruiken om de afstand en de tijd aan te geven op de bewegwijzering in het ziekenhuis. We willen nog meer een seniorenvriendelijk en toegankelijk ziekenhuis zijn. Daarom maken we het voor bezoekers op deze manier nog overzichtelijker.”