Cameraschild rond populaire tramterminus 44 CAMERA'S MOETEN VEILIGHEIDSGEVOEL PENDELAAR VERGROTEN KRISTOF PIETERS

07 juli 2018

02u42 0 Sint-Niklaas Vanaf midden volgend jaar houden 44 nieuwe camera's de tramterminus in Melsele in de gaten. Gisteren werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het cameraschild is nodig want de voorbije vijf jaar registreerde de politie maar liefst 300 feiten.

De Lijn, het Agentschap wegen en Verkeer, de politiezone Waasland-Noord en de gemeente Beveren zaten gisterenochtend samen rond de tafel om een belangrijke samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Het gaat om een investering van 125.000 euro in de veiligheid op het populaire knooppunt.





"We willen zoveel mogelijk mensen verleiden om gebruik te maken van de P+R Melsele", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We investeren daarom in de gemoedsrust van de pendelaars. Dankzij de camerabewaking kan iedereen met een gerust hart de auto of fiets achterlaten en de tram nemen. De camera's houden de klok rond een oogje in het zeil."





Veiligheidsgevoel

36 camera's nemen de parking voor hun rekening, acht camera's het bus- en tramstation. De park & ride omvat 380 parkeerplaatsen voor auto's, een stalling voor 241 fietsen en het eindpunt van de populaire tramlijn 3. Op werkdagen vertrekken daar meer dan 100 trams richting Antwerpen. Het overstappunt is een populair alternatief voor de Kennedytunnel. "Lijn 3 is één van de drukste gebruikte tramlijnen van het land", zegt ook directeur-generaal Roger Kesteloot. "Zelfs vanuit Nederland komen er pendelaars om evenementen bij te wonen in het Sportpaleis."





Het veiligheidsgevoel is echter niet zo groot bij de pendelaars en dat blijkt terecht. "De voorbije vijf jaar hebben we hier 300 feiten geregistreerd waarvan 94 auto-inbraken, 160 fietsdiefstallen, maar ook zes aanrandingen en tien feiten van slagen en verwondingen", somt korpschef Leo Mares op. "Daarnaast is er dan ook nog een 'dark number' van feiten die mensen nooit hebben aangegeven. Het is dus terecht dat hier geïnvesteerd wordt in camera's."





Om die buiten het bereik van vandalen te houden, hangen ze aan palen hoog boven de grond. Dankzij de full HD beeldkwaliteit is gezichtsherkenning vanop afstand mogelijk. De beelden worden 30 dagen opgeslagen en kunnen door de politiezone Waasland-Noord steeds worden geraadpleegd.





Extra tramlijnen

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) maakte van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen om de parking uit te breiden. "Bij evenementen in het Sportpaleis is de capaciteit nu al te klein." Daarnaast wil hij graag ook extra lijnen tussen Melsele en Antwerpen. "De bottleneck is echter Zwijndrecht, waar de tram mee in de file staat. Als men zou kiezen voor een tunnel onder de N70, zou de tram pas echt een volwaardig alternatief zijn voor de auto."





Volgens Kesteloot is De Lijn zelf vragende partij om het netwerk uit te breiden.