Buxus opnieuw eruit in winkelstraat NA STINKENDE PLANTEN IS NU BUXUSMOT DE BOOSDOENER JORIS VERGAUWEN

24 juli 2018

02u38 1 Sint-Niklaas Voor de tweede keer in vier jaar tijd gaan de 3.500 buxusplanten eruit in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Deze keer is niet de geur, maar wel de veelbesproken buxusmot én het veeleisende onderhoud de oorzaak.

Over de nochtans mooie buxusplanten in de Sint-Niklase winkelstraat is de voorbije jaren al een aardig boompje opgezet. En opnieuw komen de buxussen nu ter sprake, want het Sint-Niklase schepencollege heeft beslist om in het najaar alle buxusplanten te verwijderen. Dat zijn er in totaal zowat 3.500. In tegenstelling tot op vele andere plaatsen heeft de buxusmot schijnbaar nog geen grote schade aangericht aan de planten in de Stationsstraat, maar toch grijpt de stad in. "De toestand van de buxussen in de winkelstraat is niet goed. En op termijn zullen de buxussen in de winkelstraat ook te lijden hebben onder de plaag van de buxusmot. Het is dus beter om de planten na de zomer te vervangen", klinkt het. De stad kiest allicht voor de 'Ilex Crenata', ook wel Japanse hulst genoemd, die als de ideale vervanger wordt gezien. Die plant lijkt sprekend op buxus én ze heeft als groot voordeel dat de buxusmot er van weg blijft.





"Vele buxussen zijn gesneuveld tijdens de plaag van de buxusmot en laten nu een lege plaats achter. Dat is niet de bedoeling in de winkelstraat. We hebben dit voorjaar bovendien al héél wat energie in het onderhoud van de buxussen moeten steken. Dat moet volgend jaar anders. Daarom deze voorzieningheid", klinkt het.





In april 2014 werden de 3.500 buxusplanten al eens verwijderd, een half jaar na de feestelijke opening van de totaal vernieuwde winkelstraat. Van een buxusmot was er toen geen sprake. Het was echter de geur die de stad deed ingrijpen. Al van na de aanplant kloegen winkeliers en bezoekers steen en been over de stank van de struikjes. Voor heel wat mensen was de geur bijna ondraaglijk. De stad en de leverancier kwamen tot een akkoord om de planten te vervangen door een 'geurloze' variant.





Voor de buxusoperatie van dit najaar is de kostprijs nog niet duidelijk. De aanplant zal wél opnieuw gebeuren in de blokvorm, zoals het nu is. En ook de onderhoudskost van zowat 10.000 euro per jaar blijft hetzelfde.





Voor de stedelijke groendienst wordt het alvast een intensieve najaars- en winterperiode. Want er zal méér moeten worden aangeplant dan de 3.500 buxusvervangers. "Bijna alle bomen en planten die we dit jaar hebben aangeplant, zijn kapot door de droogte. Daar kunnen we niks aan doen. Er zullen heel wat nieuwe aanplantingen moeten gebeuren."