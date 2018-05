Buurvrouw die post steelt, krijgt celstraf 15 mei 2018

03u18 0

Yvette S. (59) uit Sint-Niklaas is veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel en een boete van 8.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Maandenlang stal ze de post van haar buren. Ze lichtte ook een vriend voor meer dan 100.000 euro op. Yvette S., die café Toerist op de Antwerpse Steenweg uitbaatte, werd recent opgepakt wegens oplichting. Ze bleek een vriend een pak armer gemaakt te hebben. Ze had de man beloofd dat ze samen hun oude dag zouden spenderen en de man had haar een volmacht op zijn bankrekening gegeven. Uiteindelijk bleek dat S. er met 102.500 euro vandoor was. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat S. ook maandenlang dag in dag de post uit de brievenbussen van bewoners van een flatgebouw rechtover haar café had leeggemaakt. Die buren, allemaal tachtigers, waren radeloos omdat ze haast nooit post kregen. Klachten bij BPost wezen uit dat de postbode zelf goed werkte. Toen S. werd opgepakt, bleek zij achter de verdwenen post te zitten. In één van de brieven vond ze een nieuwe bankkaart met bijhorende code en haalde daar vervolgens regelmatig geld mee af. (DND)