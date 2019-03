Buurtprotest in noordelijke straten: “Compleet ondoordachte plannen Godsschalkstraat en Vrouweneekhoekstraat. Moet dit een noordelijke stadsring worden?” JVS

13 maart 2019

17u47 0 Sint-Niklaas In de Godsschalkstraat en Vrouweneekhoekstraat, twee straten in de noordelijke stadsrand van Sint-Niklaas, staat de buurt op tegen de geplande verkeersingrepen. Zowel de verbreding van de Godsschalkstraat als het mogelijk herinvoeren van tweerichtingsverkeer in de Vrouweneekhoekstraat kan op weinig begrip rekenen. Een bewoner geeft het protest vorm met de website en Facebookgroep ‘Stiefkind Noord’. “Wat staat voor de stiefmoederlijke behandeling die onze straten al jaren ondervinden als het gaat over verkeersveiligheid.” Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) kondigt aan dat er nog verder overleg komt met de buurt. “Maar het is een huzarenstukje om het evenwicht te bewaren in dit deel van de stad.”

Al sinds het opgemerkt politie-optreden in juli 2015 in de Vrouweneekhoekstraat is de rust over de verkeersafwikkeling in de ruime buurt nooit echt weergekeerd. Toen gooide een overijverige agent iedereen in de straat op de bon voor foutparkeren, terwijl er al decennialang op die manier in de berm werd geparkeerd. Toen iedereen de dag nadien plots op de rijbaan ging parkeren, brak er een verkeerschaos uit. In de nasleep hiervan werd eenrichtingsverkeer ingevoerd in een deel van de Vrouweneekhoekstraat en halveerde het verkeer. Goed voor die straten, maar wat volgde, waren oprispingen vanuit de Poelstraat, dat een deel van het sluipverkeer tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas over zich heen kreeg.

Het broos evenwicht wordt nu evenwel weer verstoord in die buurt. De stad heeft immers plannen voor de heraanleg van de Godsschalkstraat en de Vrouweneekhoekstraat. “Compleet ondoordacht”, klinkt het in de buurt. “In de Godsschalkstraat wil men de rijbaan verbreden met twee ‘moordstrookjes’: betonstroken van slechts 0,75 m langs beide kanten van de straat. Dat kun je bezwaarlijk een fietspad of fietssuggestiestrook noemen. Vervolgens wil men de verkeersintensiteit de hoogte injagen door het eenrichtingsverkeer in de aansluitende Vrouweneekhoekstraat op te heffen. In combinatie met de geplande verbreding in de Godsschalkstraat zal dit een nefast effect hebben op de fietsveiligheid in beide straten en zal het sluipverkeer drastisch toenemen. De buurt pleit daarom duidelijk voor het behoud van het eenrichtingsverkeer.”

“Alternatief”

Intussen heeft Tom Jottier, die opgroeide in de Vrouweneekhoekstraat, de website www.stiefkind-noord.be en de Facebookpagina Stiefkind Noord gelanceerd. “Op een week tijd heb ik al meer dan 2.500 mensen bereikt en tientallen reacties en steunbetuigingen ontvangen. Er is nu ook een online petitie gestart. Het is duidelijk dat vele buurtbewoners het grondig oneens zijn met de plannen. Ikzelf heb vorige zomer het dossier zelfs tot bij de deputatie gebracht. Een alternatief voor de Godsschalkstraat? De geplande verbreding schrappen en de bermen beschermen met betongrasdallen, waarbij rekening wordt gehouden met het beperkt budget van de stad. Dat zou de situatie van ‘gemengd verkeer’ behouden, maar wel een oplossing bieden voor de putten in de berm. Niet ideaal, maar volgens verschillende richtlijnen alvast veiliger dan de verbreding van de straat.”

“Overleg gepland”

Voor schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) is het moeilijk om alle verzuchtingen op elkaar af te stemmen. “Het is echt een huzarenstukje om het evenwicht te bewaren in dit deel van de stad, met vijf specifieke problematieken. Er is de slechte staat van de weg en de bermen in de Godsschalkstraat, waar we ook de snelheid willen verlagen en de fietsveiligheid verbeteren. In de Vrouweneekhoekstraat willen we het ‘fietspadrijden’ door auto’s verhinderen. Verder moet het sluipverkeer in de Vrouweneekhoekstraat tussen Sparrenhofstraat en Sint-Gillisbaan worden ingeperkt én willen we het landelijke karakter en de bermen beschermen in de Blindestraat en Poelstraat. Elke maatregel die genomen wordt heeft een positieve of negatieve impact op minstens één van deze aspecten. Er is nog overleg gepland met zowel de brede buurt als de initiatiefnemer van de website, over welke opties het overwegen waard zijn. De verbeteringswerken in de Godsschalkstraat gebeuren evenwel in afwachting van een veel ingrijpender rioleringsdossier, waarbij ook een volwaardig fietspad zal aangelegd worden. De Godsschalkstraat ligt immers op de bovenlokale fietsroute. Maar met enige realiteitszin moeten we ook stellen dat dit pas ten vroegste zal kunnen in de volgende bestuursperiode, gezien de vele intussen opgestarte projecten.”