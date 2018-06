Buurt zet schapen in om bermen te begrazen 28 juni 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Uit onvrede met het uitzicht van de bermen in hun wijk namen enkele bewoners van de Populierenwijk in Belsele gisterenmiddag zelf het heft in handen. Of althans, ze lieten zich bijstaan door... schapen.

De dieren huppelden met plezier rond in het hoog opschietende gras en onkruid langs de Koning Nobellaan. "We zetten even onze ecologische grasmachines in", klonk het bij Julien Ghesquière, buurtbewoner en CD&V-raadslid. "We willen hiermee vooral op een ludieke manier in de aandacht brengen dat we niet blij zijn met de manier waarop het groenonderhoud in de Populierenwijk wordt aangepakt. Onze straat is recent heraangelegd. Een mooi resultaat, de straat ziet er fraai uit. Maar dan zou het ook beter zijn als het groenonderhoud op een degelijke manier wordt uitgevoerd. Als de stad het niet doet, moeten we zelf het initiatief nemen. Daarom hebben we twee schapen gehuurd om ons bij te staan. 'Rent a sheep', als het ware." De stad pakt het groenonderhoud sinds enkele jaren minder intensief aan, ook om ecologische redenen. Door het gras minder frequent te maaien, krijgen fauna en flora meer kansen, ook in bermen in wijken, zo klinkt het. "Als het om gras gaat, is dat minder een probleem, maar hier gaat het echt om hoog opgeschoten onkruid." Al jaren is er ook een discussie over het snoeien van de platanen in de wijk. "Die worden maar om de vier jaar gesnoeid, terwijl dat veel vaker moet. Veel kunnen we daar niet aan doen. We kunnen moeilijk giraffen inzetten." (JVS)