Bussen op tien feestlijnen tijdens oudejaarsnacht in Waasland JVS

24 december 2018

09u11 0 Sint-Niklaas De Lijn zet tijdens de oudejaarsnacht opnieuw gratis feestbussen in. In het Waasland rijden er bussen op tien lijnen, vanuit Sint-Niklaas, naar alle hoeken van de regio.

De gratis feestbussen van De Lijn rijden in de regio’s Sint-Niklaas, Aalst en Gent, door de financiering van de provincie Oost-Vlaanderen. Daarmee moeten evenementen en fuiven vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De feestbussen rijden tot in de vroege uurtjes en tot in alle uithoeken van de provincie. Overstappen van de ene feestlijn op de andere is mogelijk. “Om fuifgangers in de loop van oudejaarsnacht veilig huiswaarts te brengen, investeert het provinciebestuur 12.500 euro in gratis feestbussen in de hele provincie”, aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Riet Gillis (Groen).

Tien Wase feestlijnen

In de regio Waasland rijden tien feestlijnen. Overstappen op een andere feestbus is mogelijk aan de halte Sint-Niklaas-Markt en Sint-Niklaas-Station. Het gaat om de feestbussen F1 Hamme - Temse - Antwerpen Linkeroever, F2 Sint-Niklaas - Meerdonk, F3 Sint-Niklaas - Kieldrecht, F4 Sint-Niklaas - Stekene - Moerbeke, F5 Sint-Niklaas - Temse Hoogkamerstraat - Bornem, F6 Sint-Niklaas - Waasmunster - Lokeren, F7 Sint-Niklaas - Belsele - Sinaai - Eksaarde - Lokeren, F8 Sint-Niklaas - Westakkers - Beveren - Antwerpen Linkeroever, F9 Sint-Niklaas - Hamme - Dendermonde en F10 Sint-Niklaas - Temse Hoogkamerstraat - Antwerpen Linkeroever.

Info: www.delijn.be/oudjaar