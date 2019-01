Business Netwerk Waasland houdt tweede meeting in museum SteM JVS

18 januari 2019

17u34 0 Sint-Niklaas Het nieuwe ‘Business Netwerk Waasland’ houdt op 21 februari een tweede editie van het netwerkevent voor Wase ondernemers. Deze keer vindt het plaats in het museum SteM in Sint-Niklaas.

In september namen Yana Poelman van Kompagnon, Ann Schoenmaekers van Xerius en Nicole Boons van SD Worx het initiatief om ondernemers, zelfstandigen en start-ups uit het Waasland op regelmatige basis bij elkaar te brengen in een inspirerende omgeving. In de Kerel-brouwerij in Tielrode kwam het nieuwe ‘Business Netwerk Waasland’ een eerste keer samen, met meteen meer dan zeventig ondernemers.

“Er is in deze regio een groot potentieel aan ondernemers, maar er zijn te weinig momenten om ervaringen uit te wisselen, een netwerk op te bouwen en elkaar gewoon beter te leren kennen”, omschreven ze het doel. “Het is van groot belang dat ondernemers zo’n netwerkmomenten krijgen aangeboden. Dankzij gerichte netwerking en ontmoetingen met collega’s kunnen ondernemers ook heel wat nieuwe opportuniteiten met bedrijven uit de buurt ontdekken.”

Na een geslaagde eerste editie komen ze op 21 februari opnieuw samen. Voor het tweede event is het stedelijk museum SteM in Sint-Niklaas als locatie uitgekozen. Deelnemers worden om 18 uur verwacht, waarna ze in twee groepen elk een rondleiding achter de schermen krijgen en er daarna een speeddate-sessie volgt. Nadien is er een receptie.

Iedereen is welkom. Inschrijven kan via www.businessnetwerkwaasland.be.