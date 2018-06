Burgerlijke stand voortaan op afspraak 16 juni 2018

De dienst burgerlijke stand in het Sint-Niklase stadhuis gaat vanaf juli alleen nog op afspraak werken. Aanschuiven in de wachtrij is vanaf dan definitief verleden tijd. "We willen stap voor stap naar een meer efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vanaf juli kunnen burgers terecht bij de dienst burgerlijke stand op het moment dat hen best past. Dat moet zowel voor inwoners als voor onze stadsmedewerkers een verbetering worden. Dit is een pilootproject, met het oog op de dienstverlening in de nieuwe, toekomstige stadswinkel", zeggen schepenen voor Personeel Peter Buysrogge (N-VA) en Burgerzaken Sofie Heyrman (Groen). Wie een afspraak maakt met de dienst burgerlijke stand, hoeft niet meer aan te schuiven of te wachten, kiest zelf de dag en het tijdstip van de afspraak en wordt verwacht. De ambtenaar kan zich volledig op de vraag van de klant toeleggen. Op deze dienst gaat het om onder meer over een geboorteaangifte, de erkenning van een kind, huwelijksaangifte, wettelijk samenwonen, nationaliteitsaanvraag, overlijdensaangifte, wilsverklaring euthanasie tot een laatste wilsbeschikking. Voor zaken rond identiteitskaarten blijft een vrij bezoek mogelijk. Inwoners hebben drie mogelijkheden om een afspraak te maken: online via afspraken.sint-niklaas.be, op 03/778.33.21 of aan de balie in het stadhuis. (JVS)