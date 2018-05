Burgerbeweging tegen bouwhonger in stad PROTEST IN NIEUWE MOLENSTRAAT TEGEN KOMST GROOT WOONPROJECT JORIS VERGAUWEN

25 mei 2018

02u56 0 Sint-Niklaas De komst van een wooncomplex achter de huizenrij in de Nieuwe Molenstraat veroorzaakt opnieuw veel commotie. Er werd een burgerbeweging gevormd die zich verzet tegen de manier waarop de stad omgaat met de inplanting van projecten en burgerparticipatie.

In december 2017 diende projectontwikkelaar Zabra Real Estate uit Drongen een aanvraag in voor een wooncomplex op de vroegere site van het bedrijf De Meyer Constructie, tussen de Nieuwe Molenstraat en de Eduard Prissestraat. Volgens de plannen komen er 94 appartementen, verdeeld over vijf appartementsblokken met drie verdiepingen en drie woningen aan de straatkant. Bedoeling is dat alle verkeer via een doorgang in de Nieuwe Molenstraat toegang krijgt tot de site.





Er zal ook een trage doorsteek worden aangelegd naar de Eduard Prissestraat. Omdat op die weg een publieke erfdienstbaarheid wordt gevestigd, moet de gemeenteraad het eerst goedkeuren. Vanuit de buurt wordt dit project allerminst op gejuich onthaald. Gisterenavond was een infovergadering waarbij de stad probeerde een antwoord te geven op de bezwaren. "Er komen een massa woningen bij in onze achtertuin, waardoor er geen sprake meer is van privacy. Bovendien is er maar één in- en uitgang tot dat woongebied. Met 97 woningen betekent dat élke morgen een honderdtal auto's extra in onze straat. Terwijl er nu al files zijn in de buurt. Het is erg dat wij als buurt in dit dossier niet werden geïnformeerd. Het is onaanvaardbaar dat we zo'n groot woonproject in onze achtertuin, zomaar moeten accepteren."





Intussen willen enkele actiecomités een burgerbeweging starten. "We zijn in contact gekomen met mensen uit onder meer de Lindenstraat, Sparrenhofstraat en Kloosterlandwijk, waarbij we een signaal willen geven dat het zo niet verder kan. Projectontwikkelaars stillen hun bouwhonger en wij burgers moeten dat braaf ondergaan. We willen ons verenigen om te tonen dat het anders moet."





Plan goedgekeurd

"In 2016 is een plan goedgekeurd om die zone te herbestemmen naar woongebied", zegt schepen Christel Geerts (sp.a). "In 2017 was er een bouwaanvraag van een projectontwikkelaar. Daarover hebben we een infovergadering gehouden in februari. Daar zijn bekommernissen geuit, maar die zijn toen ook weerlegd. We beleggen nu een infovergadering om met een open vizier nog eens alle bezwaren te behandelen. Voor ons moet dat project er niet komen, maar alle adviezen stellen dat het project kan. Het makkelijkste zou zijn dat we weigeren, maar dan haalt de ontwikkelaar dat op één been in beroep bij de provincie. Dan wordt er mogelijk totaal géén rekening gehouden met alle individuele vragen. We horen dat er sprake is van een burgerbeweging. Daar is niks mis mee, maar voor de stad zijn er ook spelregels. En het RUP werd nu eenmaal goedgekeurd, ook door de oppositie. We staan open voor terechte opmerkingen. We zullen vrijdag zien wat we ermee doen."