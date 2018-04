Burgemeester voor (beton)blok gezet STADSBESTUUR NIET TE SPREKEN OVER INGREEP NMBS JORIS VERGAUWEN

17 april 2018

02u38 1 Sint-Niklaas Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) is niet opgezet met de ingreep van de NMBS om enkele tientallen betonblokken te plaatsen aan het station. Een jonge inwoonster heeft intussen de NMBS gevraagd om er een kunstig geheel van te mogen maken.

Aan de ingangen van 22 grotere stations in ons land worden betonblokken geplaatst om te voorkomen dat een voertuig kan binnenrijden. Dat gebeurde eind vorige week ook in Sint-Niklaas, waar enkele tientallen betonblokken de zone voor het station, tussen de fietsenstalling en de bushalte, 'beschermen'. Volgens de NMBS zijn de betonblokken een voorlopige maatregel en zullen ze later worden vervangen door intrekbare verkeerszuilen. Burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen voor Openbaar Domein Carl Hanssens (N-VA) hopen alvast dat dit maar tijdelijk is. Ze zijn niet te spreken over de aanpak van de NMBS én de keuze voor betonblokken. "Ondanks de verklaringen van de NMBS dat deze operatie al meer dan anderhalf jaar geleden werd beslist, is de stad niet op de hoogte gebracht. Uiteraard juich ik elke maatregel voor meer veiligheid toe, maar dat moet met de nodige omzichtigheid en in overleg met het stadsbestuur gebeuren", aldus Dehandschutter.





Andere keuze

Als er wél overleg was geweest, had de stad deze ingreep allicht niet toegelaten. "We hadden waarschijnlijk gevraagd een andere keuze te maken dan betonblokken", stelt schepen Hanssens. "Onze voorkeur gaat uit naar passend straatmeubilair dat in de omgeving past. Dat zou kunnen via stevige betonconstructies met zinkpalen, op strategische plaatsen om leveringen toe te laten. De plaatsing gebeurde bovendien op wegenis overgedragen aan de stad. Het is al het derde dossier - na de sluiting van de overwegen en het derde spoor - waar de communicatie vanuit de nationale spoorwegmaatschappijen het laat afweten." De burgemeester heeft al de federale minister van Mobiliteit en de directies van Infrabel en de NMBS aangeschreven. "Ik dring erop aan om op een ernstige manier met het stadsbestuur in overleg te gaan."





Meer kleur in stad

Intussen heeft ook de jonge inwoonster Lore Baeten de NMBS aangeschreven, met de vraag om de grijze betonblokken te mogen opfleuren met kunst, onder het motto 'Veiligheid hoeft niet lelijk te zijn'. "Het zou even veilig, maar veel mooier zijn als de blokken kunstig zouden worden aangekleed. Ze kunnen een groen of artistiek jasje krijgen in een tijdelijk of permanent kunstproject. Het zou het Stationsplein meteen een heel andere en veel aangenamere aanblik geven. Ik wil me engageren om kunstenaars aan te spreken en de organisatie mee op te nemen." De klantendienst van de NMBS reageerde niet veel later al. Haar vraag ligt nu voor bij de evenementendienst van de NMBS. "Ik duim voor een positief antwoord, dus voor meer kleur in de stad."