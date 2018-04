Buitenspeeldag én zomerweer maken er topdag van voor kinderen 19 april 2018

De elfde Buitenspeeldag gisteren was een ongeziene voltreffer, een topdag voor vele kinderen, ook in onze regio. In Sint-Niklaas zorgden de stad en tal van verenigingen en sportclubs op liefst achttien locaties voor dolle pret en plezier. Tussen 13.30 en 17 uur konden kinderen er volop hun hart ophalen. En voor de ouders was er op een aantal plekken een mooie 'combi-regeling' mogelijk. Zoals op het Sint-Nicolaasplein, waar de tijdelijke speeltuin tussen de zomerterrassen mama's en papa's de kans bood om met een fris glas naar al dat speelgeweld te kijken. In Waasmunster kreeg de nieuwe speeltuin in de Kapelwijk de vuurdoop op de Buitenspeeldag. (JVS/YDS)