Buitenlandse volksdansgroepen te gast in Wase hoofdstad 08 augustus 2018

Vanaf komende weekend vindt in Sint-Niklaas de Volkskunstweek plaats. Er zijn deelnemende groepen uit Estland, Roemenië, Ierland en Zuid-Afrika, met als gastheer het Sint-Niklase Speelschaar Ossaart. Samen geven ze een hele reeks optredens in de stad en de deelgemeenten. Dat gebeurt op zondag 12 augustus in de OLV-kerk en in het stadspark (15 uur), op maandag 13 augustus in enkele rusthuizen en dienstencentra en in tehuis Carolus in Nieuwkerken, op donderdag 16 augustus op de Dries in Sinaai en op vrijdag 17 augustus is er om 20 uur een slotvoorstelling in zaal Antigone in de OLV Presentatie in Sint-Niklaas. De deelnemende groepen zijn Leigarid uit Estland, Wapadrand uit Zuid-Afrika, Tyneside uit Ierland en Ansamblul Magureanul uit Roemenië. Elk van hen brengt dans en muziek naar hun tradities, ook met kledij die hun volkseigen afkomst typeert. (JVS)