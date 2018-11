Buggy gestolen aan bushalte Kristof Pieters

18 november 2018

Aan het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas is vrijdag een bizarre gauwdiefstal gepleegd. Een vrouw stond te wachten aan de bushalte en in een moment van onoplettendheid ging een dief aan de haal met haar buggy. Gelukkig zat er geen kind in, maar de vrouw was wel haar handtas en portemonnee kwijt. Ook zaterdag werd een gauwdiefstal gepleegd in dezelfde buurt. Een klant van Euroshop in de Puitvoetstraat had ook even haar handtas uit het oog verloren, waarna iemand aan de haal ging met haar portemonnee.