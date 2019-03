Bruisende zondag met ‘Bubbles & Bites’: vijf horecazaken en vijf wijnspecialisten serveren bubbels en hapjes JVS

21 maart 2019

13u22 0 Sint-Niklaas De inschrijvingen voor de derde editie van ‘Bubbles & Bites’ zijn geopend. Op zondag 28 april bieden vijf horecazaken en vijf lokale wijnspecialisten een smaakvolle inkijk in hun aanbod.

Vijf wijnspecialisten vertellen die zondag het verhaal achter hun favoriete fles kwaliteitsbubbels. Dat gebeurt in vijf horecazaken, waar de uitbaters op hun beurt de deelnemers laten proeven van wat zij te bieden hebben. Deze keer zijn dat Bizzy Beloy, Mady Restobar, Marcel, kasteel Walburg en Porto Belfino. Zij gaan in interactie met wijnspecialisten De Wase Wingerd, Het Wijnhuis, Wijnen Krijgsman, Brouwerij Verhofstede en Pura Passione.

Nieuw dit jaar is de optie om als vegetariër of als ‘bob’ in te schrijven. “Op die manier kunnen ook zij deelnemen aan deze culinaire route en op de vijf locaties genieten van een vegetarisch hapje of een smaakvol niet-alcoholisch drankje”, aldus schepen en Centrummanagement-voorzitter Ine Somers (Open Vld). Geen onbelangrijk details, zo blijkt ook in Bizzy Beloy. “We hebben sowieso een uitgebreide kaart met mocktails. Die vraag is er en daar spelen we met dat fijne aanbod van niet-alcoholische cocktails graag op in”, aldus uitbaters Bert Vercruyssen en Kristel De Maeyer.

Vorig jaar waren er een honderdtal deelnemers, dit jaar wordt er gemikt op zo’n 150 bubbelfanaten. Deelnemen kost 35 euro per persoon. Starten kan tussen 14 en 19 uur, het einde is gepland rond 22 uur. Inschrijven kan tot en met 23 april. Info: www.ontdeksintniklaas.be.