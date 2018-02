Bromfietsster zwaargewond bij aanrijding 19 februari 2018

Een 50-jarige bromfietsster is vrijdag zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Vermorgenstraat in Sint-Niklaas. De vrouw werd aangereden op het kruispunt door een 22-jarige chauffeur uit Lokeren.





Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Nadien bleek dat ze vier ribben had gebroken en een klaplong had opgelopen. Intussen is het levensgevaar geweken. (PKM)