Bromfietsster, even afgeleid door gsm, botst tegen bestelwagen

Kristof Pieters

10 maart 2019

11u13 1

In de Frans Van Cauwelaertlaan in Sint-Niklaas is vrijdag een bromfietsster tegen een stilstaande camionette aangereden. De vrouw raakte hierbij lichtgewond. Vermoedelijk was ze afgeleid door haar gsm waardoor ze even onoplettend was.