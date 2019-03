Bromfietsster botst tegen omgewaaide signalisatie en raakt lichtgewond Kristof Pieters

11 maart 2019

17u58 0 Sint-Niklaas Het stormweer heeft ook een slachtoffer geëist in Sint-Niklaas. Maandagochtend is een bromfietsster tegen omgewaaide signalisatie aangereden waardoor ze ten val kwam en gewond raakte.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor zes maandagochtend. Door de storm was er een groot signalisatiebord op het fietspad terechtgekomen van de Heidebaan in Sint-Niklaas. In de duisternis had de bromfietsster dit niet opgemerkt waardoor ze er tegenaan reed en ten val kwam. De vrouw werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het AZ Nikolaas.