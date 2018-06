Bromfietsster aangereden 11 juni 2018

Een 24-jarige vrouw is vrijdag lichtgewond geraakt bij een aanrijding op het Stationsplein in Sint-Niklaas ter hoogte van de winkel Action. De bromfietsster werd aangereden door een 23-jarige vrouw uit Sint-Niklaas. Ze had daarna pijn aan de voet en werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. (PKM)