Bromfietser zwaargewond bij val op Koningin Astridlaan Kristof Pieters

06 april 2019

14u53

Op de Koningin Astridlaan in Sint-Niklaas kwam zaterdagmiddag omstreeks 13 uur een bromfietser zwaar ten val. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk. Een verpleegkundige die toevallig passeerde, diende het slachtoffer, dat bewusteloos was, de eerste zorgen toe. Een ziekenwagen en MUG-team brachten de man vervolgens met zware verwondingen over naar het vlakbijgelegen AZ-Nikolaas.