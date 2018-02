Bromfietser aangereden 26 februari 2018

In de Koningin Astridlaan in Sint-Niklaas werd zaterdag om 12.30 uur een 16-jarige bromfietser aangereden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Hotel Serwir. Een auto wou de oprit van het hotel oprijden en had de bromfietser niet opgemerkt. Die laatste raakte lichtgewond. (PKM)