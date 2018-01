Bromfietser aangereden 02u52 0

Dinsdag vond rond 16.20 uur een ongeval plaats in de Kapelstraat in Sint-Niklaas. Een 49-jarige automobilist uit Temse wilde een oprit van een winkel oprijden en werd daarbij verrast door een bromfietser die in de verkeerde richting op het fietspad reed. De vrouw kon een aanrijding met de 28-jarige bromfietser uit Sint-Niklaas niet vermijden. De man raakte lichtgewond. (PKM)