Broederscholen vallen uur stil: "2.500 mensen tegelijkertijd aan het lezen"

09 november 2018

18u03 0 Sint-Niklaas Een uur lang was er rust en stilte in de Broederscholen in Sint-Niklaas en Stekene, vrijdagmiddag tussen 13 en 14 uur. Iederéén kroop er even in een boek, van de leerlingen, de directie tot het poetspersoneel. In totaal waren zowat 2.500 mensen tegelijkertijd in stilte in hun lectuur verdiept. “Omdat we lezen belangrijk vinden.”

Een uur lang verplicht lezen, dat stond vrijdagmiddag op het programma in de Broederscholen. Alle leerlingen en personeelsleden van de campussen Sint-Niklaas, Stekene en Biotechnische Weverstraat grepen naar een boek, tijdschrift, strip of krant. In het IT-lokaal bleven de computers uitgeschakeld, alle lessen werden tijdelijk opgeschort, ook in de sporthal werd geen druppel zweet gelaten.

De Broederschool is niet de enige school die het lezen wil bevorderen. Steeds meer scholen zien het nut in van een regelmatig terugkerend verplicht leesuurtje. “We vinden begrijpend lezen heel belangrijk. En omdat veel lezen eerst en vooral leuk is én bovendien ook je leesprestaties verbetert, willen we iedereen aansporen om meer te lezen. Dat doen we vandaag door het vijfde lesuur te vervangen door een leesuurtje. En de héle school leest mee, ook onze directeurs, de secretariaatsmedewerkers en het onderhoudspersoneel. We hebben even de optelsom gemaakt en grof geschat gaat dit in totaal over zo’n 2.500 mensen die gelijktijdig aan het lezen zijn”, aldus Lieven De Wolf, taalcoördinator in de Broederscholen.

Voor de jongeren was het fijn om even te mogen ontsnappen in hun lectuur. “Na schooltijd blijft er meestal niet veel tijd over om eens rustig in een boek te duiken. We vinden dit daarom zeker een waardevol initiatief, dat hopelijk nog vaak zal worden herhaald.”