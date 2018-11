Brasserie Sinte Marie sluit na 27 jaar de deuren Geen overnemer voor populaire kroeg - Nog even ‘Rock ‘n Roll Pizza’ als pop-up JVS

08 november 2018

20u30 0 Sint-Niklaas Zelfs na anderhalf jaar zoeken, vinden de uitbaters van de bekende horecazaak Brasserie Sinte Marie op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas géén overnemers. Daarom is het verhaal van de Brasserie na 27 jaar verteld. Tot einde november zijn er nog een reeks feestjes. Vanaf december tot in het voorjaar zetten de uitbaters - Guy De Jonghe en Tineke Maerevoet van restaurant Nova op de Grote Markt - er met ‘Rock ‘ Roll Pizza’ nog een pop-up concept neer, tot het huurcontract ten einde loopt.

De Brasserie op het Sint-Nicolaasplein is een begrip in de Sint-Niklase horeca. Maar zelfs voor cafés met een zekere status is het tegenwoordig moeilijk om kandidaat-overnemers te vinden. In het geval van de Brasserie bleek dat het voorbije anderhalf jaar zelfs onmogelijk. Van 1991 bestaat Brasserie Sinte Marie al. In 2011 namen Guy De Jonghe en Tineke Maerevoet de zaak over. De laatste jaren ligt hun focus vooral op hun restaurant Nova op de Grote Markt. “En daarom zijn we op zoek gegaan naar een overnemer. Dat bleek echter niet zo makkelijk. Er zijn wel een paar kandidaten opgedoken, maar het is nooit echt serieus geworden. Daarom hebben we nu beslist om er definitief mee te stoppen. En als niemand het wil overnemen, vinden we ook niet dat de naam Brasserie moet blijven bestaan. We gaan er nog een paar maanden iets compleet anders doen. Wij zullen de laatste Brasserie-uitbaters zijn en we hebben alles geprobeerd om dit verhaal in ere te houden, maar hier zal het dan ophouden, na 27 jaar.”

Pizza

Tot in het voorjaar loopt het huurcontract voor de huidige uitbaters nog. Van december tot in het voorjaar gaan ze nog een nieuw concept lanceren in de Brasserie, onder een nieuwe naam. “We gaan in november nog een reeks events en afscheidsfeestjes plannen om de Brasserie mooi af te sluiten. Het definitieve einde valt dan op vrijdag 30 november. De week daarna beginnen we met het nieuwe concept, Rock ‘n Roll Pizza. Het wordt geen echt restaurant, eerder een pizzabar. We gaan er bijzondere pizza’s serveren met een Nova-twist, met een culinair tintje dus, met een biertje of wijntje erbij, lekker laagdrempelig.”

Volgens Guy De Jonghe is het vandaag ook een pak moeilijker geworden voor cafés. “De toekomst is onzeker voor de typische cafés. Het caféleven is al een stuk verminderd in het algemeen. Het bestedingspatroon van de jeugd is ook behoorlijk ingrijpend veranderd de laatste jaren. En zo zijn er nog een reeks factoren, denk maar aan de nieuwe kassa, stijgende personeelskosten, de stijgende prijzen,... Het is bovendien erg moeilijk om nog medewerking te krijgen van de banken als je wil investeren in de horeca. Al ben ik er wel van overtuigd dat er nog steeds slaagkansen zijn, dat het nog kán, als jonge uitbaters met veel enthousiasme er hun schouders onder willen zetten. Maar dat is niet meer voor ons, wij hebben andere prioriteiten.”

Brasserie Sinte-Marie gaat de laatste maand in. Op vrijdagavonden in november zijn er nog feestelijke café-avonden, op zaterdagen themafeestjes. Er worden nog een reeks events gepland. Alle info: Facebook Brasserie Sinte-Marie.